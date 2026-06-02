В Китае разработали покрытие, скрывающее дроны от радаров

Китайская компания Star-Navi разработала серию специализированных покрытий для дронов XRAM-C Series в форме спрея для поглощения радиолокационных сигналов. Об этом сообщил Defence Blog.

По информации издания, материал не отражает радиоволны, а поглощает их, преобразуя в тепло. Как итог, беспилотник труднее обнаружить на радарах. Производитель технологии предлагает три модификации покрытия для разных частотных диапазонов.

До этого замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак заявил, что Россия способна ежегодно производить 15 млн дронов. Важно не количество, а эффективность беспилотных аппаратов, подчеркнул он. По мнению Шпака, нужно производить то, что необходимо и даёт экономический эффект, а также глубоко локализовывать производство и повышать уровень собственного производства для обеспечения конкурентоспособности конечных изделий за счет современным технологиям.

В апреле президент России Владимир Путин отметил, что применение робототехники и дронов открывает новые возможности для транспортной отрасли. Глава страны добавил, что в городах небольшие роверы уже применяются как средства доставки.

Ранее Пентагон решил увеличить расходы на производство дронов в 242 раза.