Российские силы ударили по трем ТЦК в Киеве

В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены три территориальных центра комплектования (ТЦК — аналог российского военкомата) вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Кроме того, российские войска нанесли комбинированный удар по десяти предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения, в числе которых «Завод Маяк», госкомпания «Укрспецэкспорт» и завод «Мотор Сич».

В ночь на 2 июня российские военные нанесли массированный удар по территории Украины, в частности по объектам ВПК, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по военным аэродромам. Атака стала ответом на в ответ на теракт киевского режима в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР), добавили в Минобороны. Удары пришлись по целям в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Ранее в Киеве перекрыли улицы после взрывов.