«Все цели поражены»: Минобороны сообщило о массированном ударе по Киеву

В ночь на 2 июня Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По заявлению ведомства, атака стала ответом на террористические акты украинских властей.

В ведомстве добавили, что ВС РФ также ударили по объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии, и военным аэродромам в Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны России.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) ранее написал, что ВС РФ начали наносить массированные удары по территории Украины. Так, российские боевые корабли выпустили из акватории Каспийского моря не менее 16 ракет «Калибр». С аэродрома Оленья взлетели дальние бомбардировщики Ту-95. С авиабазы Украинка в Амурской области курсом на Саратовскую область направились дальние бомбардировщики Ту-160.

Кроме того, по целям на Украине с южного, восточного и северного направлений были выпущены российские беспилотники «Герань», уточнили военкоры.

Ранее появились кадры ночной ракетной атаки на Киев.