В ЛНР пять человек пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус и частный сектор

Пасечник: три человека пострадали при ударе БПЛА по автобусу в Кременной

Украинский дрон ударил по рейсовому автобусу в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Он уточнил, что автобус следовал по маршруту Рубежное — Кременная. В момент атаки он ехал через Кременную.

«В результате этого подлого преступления пострадали три человека», — отмечается в заявлении.

По словам Пасечника, еще одну атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали в городе Стаханов. Удар был нанесен по частному сектору, два человека получили ранения.

«Они доставлены в городскую больницу», — добавил глава ЛНР.

В публикации подчеркивается, что медики в настоящее время оказывают помощь всем пострадавшим. Следователи, в свою очередь, фиксируют атаки ВСУ.

1 июня украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по автомобилю сотрудников МЧС России, следовавшему к месту пожара в поселке городского типа Мирная Долина в ЛНР. Левая сторона транспортного средства оказалась повреждена. При этом огнеборцы не пострадали.

Ранее дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в городе Рубежное.