«Не ведитесь на провокации»: депутат Гурулев рассказал о взломе своего Telegram-канала

Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев сообщил о взломе своего Telegram-канала. Об этом парламентарий рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Друзья, мой аккаунт в телеграме украден! Тексты оттуда распространяются врагами. Постараемся как можно скорее вернуть доступ, всем спасибо, не ведитесь на провокации», — написал Гурулев.

1 июня в Telegram-канале генерал-лейтенанта появился пост от его имени о ходе СВО. В сообщении говорилось якобы о тупике на фронте и необходимости мобилизации.

До этого Гурулев заявил, что, несмотря на отставание милитаризации стран Европы от изначально заявленных сроков, РФ необходимо еще упорнее развивать собственный военно-промышленный комплекс. Он отметил, что Россия уже совершила технологический рывок. Если Россия максимально нарастит свою военную мощь, вряд ли у Европы будет желание конфликтовать, добавил он.

Ранее Минобороны раскрыло число населенных пунктов, освобожденных в зоне СВО за неделю.

 
