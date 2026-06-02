«Не ведитесь на провокации»: депутат Гурулев рассказал о взломе своего Telegram-канала

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев сообщил о взломе своего Telegram-канала. Об этом парламентарий рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».
«Друзья, мой аккаунт в телеграме украден! Тексты оттуда распространяются врагами. Постараемся как можно скорее вернуть доступ, всем спасибо, не ведитесь на провокации», — написал Гурулев.
1 июня в Telegram-канале генерал-лейтенанта появился пост от его имени о ходе СВО. В сообщении говорилось якобы о тупике на фронте и необходимости мобилизации.
До этого Гурулев заявил, что, несмотря на отставание милитаризации стран Европы от изначально заявленных сроков, РФ необходимо еще упорнее развивать собственный военно-промышленный комплекс. Он отметил, что Россия уже совершила технологический рывок. Если Россия максимально нарастит свою военную мощь, вряд ли у Европы будет желание конфликтовать, добавил он.
