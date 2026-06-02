Российские беспилотники благодаря незамаскированной антенне Starlink уничтожили в правобережной части Херсонской области блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Дух».

Он сообщил, что операторы разведывательных беспилотников 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» обнаружили жилой блиндаж противника. Его выдала размещенная на крыше антенна Starlink. Российские FPV-дроны уничтожили антенну. После этого противник начал обкладывать входы в блиндаж мешками с песком. Но это не помогло украинским солдатам, блиндаж был поражен с беспилотников тяжелыми боеприпасами.

22 мая сообщалось, что в Харьковской области дроны группировки войск «Север» с начала мая ликвидировали свыше 90 станций Starlink ВСУ.

11 мая газета The Telegraph со ссылкой на обнародованные правительственные данные сообщила, что министерство обороны Великобритании в рамках поддержки Украины ежегодно перечисляет миллионы фунтов компании Starlink.

Ранее на Украине пожаловались, что ВСУ теряют связь из-за отключения Starlink.