Названа страна, ежегодно покупающая Украине Starlink за миллионы долларов

Inna Varenytsia/Reuters

Минобороны Великобритании в рамках поддержки Украины ежегодно перечисляет миллионы фунтов принадлежащей Илону Маску компании Starlink. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на обнародованные правительственные данные.

За последние четыре года британские чиновники потратили на услуги Starlink 16,6 млн фунтов стерлингов ($22,6 млн). Часть этих средств ушла на закупку терминалов, которые затем были переданы Киеву. Такие устройства обеспечивают бесперебойный высокоскоростной интернет прямо на линии фронта.

Кроме того, британские военные используют спутниковую связь от Маска для собственных нужд, когда находятся в удаленных районах: например, в прошлом году экипаж авианосца HMS Prince of Wales тестировал Starlink для просмотра ТВ и общения с близкими.

В общей сложности с начала СВО Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink. Часть из них была подарена SpaceX, другие поступили в рамках военной помощи от США или других союзников — в первую очередь Польши. На фронте эти устройства используются для управления дронами и поддержания связи.

Примечательно, что британские траты на Starlink значительно выше, чем на главного конкурента компании Маска — OneWeb, которая частично принадлежит Великобритании.

Ранее российский боец рассказал об уничтожении станций Starlink в Харьковской области.

 
