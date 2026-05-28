Шойгу назвал серьезным предупреждение послам иностранных стран покинуть Киев

Шойгу: РФ показала, какой силы может быть удар по Киеву, и предупредила послов
Павел Бедняков/РИА Новости

Вооруженные силы России показали, какой силы может быть удар по Киеву. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Он назвал «совершенно серьезным и осознанным» предупреждение МИД РФ послам иностранных государств покинуть Киев на фоне планирующихся ударов по центрам принятия решений.

«По-моему, все наши действия видны, мы их показываем. Более того, о каких-то действиях предупреждаем заранее. В данном случае вы заговорили о предупреждении послов покинуть Киев — оно было сделано совершенно серьезно и осознанно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, изменится ли план России в случае отказа послов европейских стран покинуть Киев.

25 мая МИД РФ сообщил, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве в ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске. В связи с этим ведомство призвало иностранцев, в том числе дипломатических работников, находящихся в украинской столице, как можно скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

До этого в ЕС заявили, что европейские дипломаты не будут эвакуироваться из Киева, несмотря на предупреждение МИД России об ударах по Киеву. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал киевлян «психологически готовиться к разрушениям» и покинуть столицу.

Ранее Песков сообщил, что планы РФ об ударах по Киеву не все воспринимают всерьез.

 
