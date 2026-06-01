На Украине сообщили о повторных взрывах в Николаеве

Новые взрывы произошли в Николаеве на юге Украины. Об этом рассказало издание «Общественное» в Telegram-канале.

Подробности инцидента не приводятся.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях, а также в отдельных районах Киевской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областей республики.

1 июня в Минобороны России заявили об ударе Вооруженных сил РФ по цехам по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины.

30 мая в ведомстве рассказали, что военнослужащие страны нанесли групповой удар высокоточным оружием и дронами по аэродромам и объектам топливно-энергетического комплекса на территории республики. Речь идет о сооружениях, используемых в интересах украинских войск. В Минобороны подчеркнули: ВС РФ при выполнении боевой задачи успешно поразили все заданные цели.

Ранее Зеленский предупредил о подготовке Россией нового массированного удара по Украине.