КСИР заявил о ракетном ударе по американо-израильскому судну

КСИР: в ответ на атаку США нанесен удар по американо-израильскому судну

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар крылатой ракетой по принадлежащему Соединенным Штатам и Израилю судну. Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания.

В заявлении отдела по связям с общественностью КСИР говорится, что в ответ на агрессивную атаку американской «террористической армии» на иранское судно «Лиан Стар» в Оманском заливе, в ходе ответной операции крылатой ракетой поражено принадлежащее «американо-сионистскому врагу» судно «MSC Sariska».

В Военно-морских силах КСИР подчеркнули, что любая агрессия американской армии в регионе встретит решительный ответ.

31 мая Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило выведение из строя судна, направлявшегося в Иран, в Оманском заливе. С помощью ракеты Hellfire вывели из строя сухогруз Lian Star под флагом Гамбии, пытавшийся прорвать блокаду Ирана, введенную США 13 апреля.

Ранее Иран установил постоянный контроль Ормузского пролива.

