ВС США атаковали судно, следовавшее в Иран

CENTCOM: идущее в Иран судно остановлено ракетой Hellfire
Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило выведение из строя судна, направлявшегося в Иран, в Оманском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе CENTCOM.

С помощью ракеты Hellfire вывели из строя сухогруз Lian Star под флагом Гамбии, пытавшийся прорвать блокаду Ирана, введенную США 13 апреля.

Это уже шестое судно, перехваченное силой с начала ограничений, о состоянии экипажа не сообщается.

До этого президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Вашингтон не согласовал с Тегераном вопросы по атомной программе и открытию Ормузского пролива. Лидер США подчеркнул, что у Исламской Республики не должно быть ядерного оружия, а Ормузский пролив необходимо немедленно открыть.

29 мая агентство Tasnim сообщило, что текст проекта соглашения между Ираном и США, касающийся урегулирования конфликта, за последние несколько дней претерпел изменения и пока еще не согласован.

Ранее Иран установил постоянный контроль Ормузского пролива.

 
