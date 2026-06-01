Генпрокурор России раскрыл имена обвиняемых по делу о теракте в Старобельске

Гуцан: начальник ГУР МО Украины обвиняется по делу о теракте в Старобельске

Обвиняемыми по делу об ударе по колледжу в Старобельске признаны командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины, командующий украинскими силами БПЛА Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олег Иващенко. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан на совещании, посвященном мерам поддержки пострадавших в результате теракта в Луганской народной республике (ЛНР), пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин назвал удар по колледжу в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты» и подчеркнул, что все причастные к атаке должны понести ответственность. Российский лидер подчеркнул, что наказание для виновных будет неотвратимым.

Глава государства выразил соболезнования семьям, потерявшим детей и внуков в результате теракта. Также он попросил доложить, как организована помощь родственникам пострадавших, осуществляются ли положенные выплаты и как проходит реабилитация раненых.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Ранее Путин раскритиковал западные СМИ за молчание о теракте в Старобельске.