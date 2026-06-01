Названа дата проведения заседания формата «Рамштайн» по Украине

Заседание контактной группы по поставкам оружия Украине в формате «Рамштайн» пройдет 18 июня. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники.

Как отметило издание, повесткой встречи станут поставки Украине ракет для ПВО, усиление фронта ВСУ и технологическое сотрудничество с Киевом. Мероприятие пройдет перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки систем ПВО и ракет для Украины. По словам украинского лидера, нынешние темпы поставок не «уже не соответствуют реальности угрозы».

После глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США хотят, чтобы Украина могла защитить себя. По словам министра войны, Вашингтон найдет способы помочь Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны Запада выделили украинскому лидеру индульгенцию на использование любого вида вооружений. По ее мнению, Запад сам «заварил эту кашу».

Ранее Зеленский заявил, что Запад мешает Украине создать свою баллистическую систему.