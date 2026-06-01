Власти назвали число поврежденных квартир при атаке ВСУ на Геническ

Минимум 48 квартир получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Геническе. Об этом сообщила ТАСС глава Генического муниципального округа Херсонской области Юлия Семякина.

«Сейчас, по предварительной оценке, 48 квартир пострадало, но их будет гораздо больше. Это те, с кем специалисты произвели контакт, обменялись данными — это около 62 человек», — сказала она.

Она добавила, что окончательные цифры станут известны после того, как оперативные службы завершат работы.

31 мая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по Геническу в Херсонской области. В результате налета один ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Еще 11 человек пострадали, им была оказана вся необходимая помощь.

Комментируя произошедшее, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратила внимание, что Украина осуществила атаку накануне Международного дня защиты детей. По ее словам, этот акт является открытой демонстрацией «отмены цивилизационных ценностных ориентиров».

Ранее в Госдуме предупредили, что Украина ответит «по полной» за удар по Геническу.