Депутат Колесник предупредил, что Украина ответит по полной за удар по Геническу

Украина и ее вооруженные силы ответят «по полной» за удар по Геническу, в ходе которого пострадали дети. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«ВСУ ответят за российских детей по полной [после удара по Геническу]. И пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решение. Они известны», — сказал Колесник.

При этом он усомнился, что речь идет о людях, так как «уничтожать детей — последнее, что можно делать в этом мире». Депутат напомнил, что американцы называют это «сопутствующими потерями» и заметил, «как бы они сами не стали таковыми».

31 мая украинские БПЛА нанесли удары по Геническу в Херсонской области. В результате налета один ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Еще 11 человек пострадали, им была оказана вся необходимая помощь.

Комментируя произошедшее, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратила внимание, что Украина осуществила атаку накануне Международного дня защиты детей. По ее словам, этот акт является открытой демонстрацией «отмены цивилизационных ценностных ориентиров».

