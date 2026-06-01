Британия запасется ракетами против БПЛА

Reuters: Великобритания закупит на $48 млн легкие ракеты против дронов
Великобритания подпишет контракты с оборонной компанией Thales на сумму свыше $48 млн на поставку легких многоцелевых ракет для вооруженных сил страны. Об этом сообщил Reuters.

Агентство уточнило, что этот тип ракет используется армией Британии для уничтожения беспилотников с начала конфликта с Ираном на Ближнем Востоке. Министерство обороны страны уточнило, что поставки снарядов начнутся уже в ближайшие месяцы.

В мае министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о требовании от Евросоюза выделить безвозмездные гарантии на закупку вооружения. По его словам, созданная во время польского председательства в ЕС программа SAFE (Security Action for Europe — «Действие по обеспечению безопасности для Европы»), которая предусматривает кредитование закупок оружия, на сегодняшний день уже является недостаточной мерой.

До этого стало известно, что Украина ускорит разработку собственной системы противоракетной обороны на фоне дефицита американских систем ПВО Patriot. Украинскую технологию предлагают внедрить в общеевропейское вооружение.

Ранее в Европе объявили новую «эру вооружения».

 
