Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Польша потребовала от ЕС безвозмездной оплаты закупок оружия

Министр обороны Польши потребовал от ЕС гранты на покупку оружия
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Польша требует от Евросоюза не кредитов, а безвозмездных грантов на закупку вооружения. Об этом в своем выступлении заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости со ссылкой на европейские СМИ.

По его словам, созданная во время польского председательства в ЕС программа SAFE (Security Action for Europe — «Действие по обеспечению безопасности для Европы»), которая предусматривает кредитование закупок оружия, на сегодняшний день уже является недостаточной мерой.

«В очередной перспективе это должны быть гранты Европейского союза. Безопасность, особенно охрана восточного фланга НАТО — это задание не только стран, находящихся на границе, а всего Европейского союза», — пояснил Косиняк-Камыш.

Его заместитель Цезари Томчик призывал европейские страны рассматривать боевые действия на Украине как уникальную возможность проводить испытания выпускаемого в ЕС вооружения в реальных условиях. По его словам, этот этап должен стать следующим после полигонных испытаний и проводиться в обязательном порядке.

Ранее в Европе объявили новую эру вооружения.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!