Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Военный эксперт объяснил, почему применение ядерного оружия на Украине нецелесообразно

Военэксперт Шаландин: надобности в применении ЯО на Украине у РФ нет
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Применение Россией ядерного оружия (ЯО) после удара украинских военных по общежитию в Старобельске нецелесообразно. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, ветеран боевых действий Олег Шаландин.

Он подчеркнул, что у Вооруженных сил России все получается и без ЯО.

«На поле боя, это видно, мы такие массированные ракетные удары наносим далеко не в первый раз, и они приносят очень серьезную эффективность. <...> Во-вторых, применяя нестратегическое ядерное оружие, мы рискуем задеть еще и гражданские объекты, чего бы нам не хотелось», — сказал аналитик.

В ночь на 22 мая после массированной атаки беспилотников обрушилось общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Десятки человек пострадали, часть из них спасти не удалось.

24 мая российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал». 25 мая МИД России заявил, что удары будут наноситься по центрам принятия решений.

Ранее в Германии сообщили о «нервозности» властей Украины из-за ударов возмездия РФ.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!