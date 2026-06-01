Лихачев намерен обсудить с Гросси отношение ЕС к атаками ВСУ на ЗАЭС

Лихачев: лидеры ЕС «играют с огнем» в атомной безопасности
Алексей Никольский/РИА Новости

Беспечное отношение лидеров Евросоюза к атомной безопасности и замалчивание западными специалистами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории станет главной темой разговора главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом рассказал руководитель госкорпорации в интервью «Первому каналу».

«Играя с этим огнем и позволяя накалять страсти вокруг Запорожской АЭС, очевидно, руководители европейских стран ставят под прямую угрозу свои народы, свои города, свои территории», — добавил он.

По его словам, в реакторах Запорожской АЭС находится около 500 тонн ядерного материала и около 2 600 тонн вне реакторов. В случае аварийной ситуации в результате атаки может случиться ядерный инцидент, отметил Лихачев.

Он также обратил внимание, что европейские регуляторы продолжают «стыдливо замалчивать» атаки по территории РФ, в том числе террористическую атаку на колледж в Старобельске.

30 мая стало известно, что боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Лихачев тогда уточнил, что БПЛА взорвался, но оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.

При этом директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что место попадания дрона ВСУ в машинный зал энергоблока находится в нескольких метрах от реактора.

Ранее экспертам МАГАТЭ во время осмотра повреждений ЗАЭС пришлось укрыться из-за БПЛА.

 
