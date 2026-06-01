Армия России начала перевооружение на тяжелые транспортники Ил-76-МД-90А

В двух полках военно-транспортной авиации (ВТА) Вооруженных сил (ВС) России произошло перевооружение на тяжелый транспортный самолет Ил-76-МД-90А. Об этом сообщил командующий ВТА, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в 2025 году гособоронзаказ был выполнен в полном объеме. Военно-транспортная авиация получила новые самолеты Ил-76МД-90А, являющиеся глубокой модернизацией Ил-76МД.

«Уже перевооружены два полка», — уточнил командующий.

Генерал добавил, что параллельно идет модернизация самых перспективных машин. Например, Ил-76МД, на котором начинают обучение офицеры, обновляют на Ил-76МД-М.

До этого в госкорпорации «Ростех» сообщили, что 2025 год стал рекордным по выпуску боевых самолетов. В частности, план производства истребителей Су-35С был выполнен в полном объеме, уточнили в компании. Как отметил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех», Вадим Бадеха, 2025 год стал «годом ударной работы» для предприятий госкорпорации.

Ранее прототип истребителя Су-57 совершил первый испытательный полет.