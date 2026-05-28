Шойгу раскрыл особенность атак Вооруженных сил РФ на Украине

Как только на Украине появляются предприятия по производству боеприпасов, они тут же подвергаются атаке со стороны Вооруженных сил России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

«На Украине как только появляются подобного рода предприятия, наши Вооруженные силы, естественно, наносят удары по этим центрам, по этим точкам, где мы видим и наблюдаем производство этих боеприпасов», — сказал он.

В ночь на 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки на российские гражданские объекты. В ходе операции использовались ракеты «Орешник», «Искандер», «Циркон» и «Кинжал», дроны и крылатые ракеты. По данным журналистов, одна из целей находилась в городе Белая Церковь в Киевской области, где был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

25 мая МИД РФ сообщил, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве в ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске. В связи с этим ведомство призвало иностранцев, в том числе дипломатических работников, находящихся в украинской столице, как можно скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

