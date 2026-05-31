ВС РФ ударили по объектам в тылу украинских войск

Российские войска поразили различные объекты в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в заявлении.

Также, по данным ведомства, ударам подверглись базы хранения горючего и используемые в интересах ВСУ объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, российские военные атаковали пункты временной дислокации иностранных наемников и украинских солдат. Места скопления бойцов ВСУ были выявлены в 143 районах, уточнили в пресс-службе.

30 мая в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны нанесли групповой удар высокоточным оружием и дронами по аэродромам и объектам топливно-энергетического комплекса на Украине. Речь идет о сооружениях, используемых в интересах ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ при выполнении боевой задачи успешно поразили все заданные цели.

