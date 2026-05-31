Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

ВС РФ ударили по объектам в тылу украинских войск

Минобороны: ВС РФ поразили цеха производства и площадки запуска дронов ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска поразили различные объекты в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в заявлении.

Также, по данным ведомства, ударам подверглись базы хранения горючего и используемые в интересах ВСУ объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, российские военные атаковали пункты временной дислокации иностранных наемников и украинских солдат. Места скопления бойцов ВСУ были выявлены в 143 районах, уточнили в пресс-службе.

30 мая в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны нанесли групповой удар высокоточным оружием и дронами по аэродромам и объектам топливно-энергетического комплекса на Украине. Речь идет о сооружениях, используемых в интересах ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ при выполнении боевой задачи успешно поразили все заданные цели.

Ранее российские десантники уничтожили «кротовый лабиринт» ВСУ в Запорожской области.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!