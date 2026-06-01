Мирный житель Белгородской области получил ранения в результате атаки ВСУ

Мужчина ранен при атаке украинского БПЛА под Белгородом
Оперштаб Белгородской области

В Белгородском округе вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по грузовому автомобилю, в котором находился мирный житель, в результате чего он получил ранения, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Инцидент с украинским беспилотником произошел на участке автодороги Разумное — Новосадовый.

«Мужчину с предварительным диагнозом «акубаротравма, ушибы предплечья и коленного сустава» для обследования бригада СМП транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в публикации.

В результате удара БПЛА по автомобилю загорелась кабина, о чем свидетельствуют фотографии с места происшествия. Возгорание удалось ликвидировать пожарным расчетом.

31 мая врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что украинские военные за сутки атаковали территорию 16 муниципальных округов Белгородской области, ранения получили три человека.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за этот период 61 раз атаковали территорию региона. Шесть раз были совершены обстрелы артиллерией, авиацией и реактивными системами залпового огня, восемь раз производились сбросы взрывных устройств с беспилотников.

Ранее стало известно, что на трассе «Новороссия» огневые группы отражают атаку дронов ВСУ.

 
