Глава Белгородской области назвал число пострадавших в результате атак ВСУ за сутки

Украинские военные атаковали территорию 16 муниципальных округов Белгородской области за прошедшие сутки, ранения получили три человека. Об этом в «Максе» заявил врио губернатора Александр Шуваев.

«Один из пострадавших продолжает лечение в больнице, где ему оказывают медомощь. Уверен, врачи помогут ему быстро восстановиться», — написал глава региона.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 61 раз атаковали территорию региона. Шесть раз были совершены обстрелы артиллерией, авиацией и реактивными системами залпового огня, восемь раз производились сбросы взрывных устройств с беспилотников.

«Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений подавлены 63 вражеских беспилотника», — отметил Шуваев.

За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России. Помимо Воронежской, дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее стало известно, что ВСУ стали реже применять для ударов по России низколетящие беспилотники.

 
