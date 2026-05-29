Белоусов оценил значение освобождения Новоподгородного в Днепропетровской области

Освобождение населенного пункта Новоподгородное в Днепропетровской области способствует дальнейшему продвижению всей группировки войск «Центр». Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Он направил поздравительную телеграмму военнослужащим 433-го гвардейского мотострелкового полка, где высоко оценил «победоносное наступление» бойцов.

Помимо Новоподгородного, Вооруженные силы России за последние сутки установили контроль еще над тремя населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, речь идет о селе Лесное в Днепропетровской области, а также о селах Бударки и Караичное в Харьковской области.

28 мая Белоусов посетил группировку войск «Запад» и заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности. Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру о действиях войск на линии соприкосновения и характере действий противника. В частности, речь шла об особенностях применения ударных беспилотников и дронов для доставки провизии и боекомплекта штурмовым группам. Белоусов поручил наращивать эффективность применения ударных БПЛА, а также темпы продвижения «Запада».

Ранее Белоусов осмотрел украинские БПЛА, сбитые российскими дронами-перехватчиками «Елка».