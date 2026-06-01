Губернатор Воронежской области заявил об отражении атаки БПЛА

Более десятка украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили ночью в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») в небе над шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Предварительно, в результате налета дронов никто не пострадал. Информация о разрушениях также не поступала.

Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе отменили.

Утром 1 июня глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что средства ПВО в течение ночи перехватили 20 украинских беспилотников в воздушном пространстве региона. Атаки отразили в городах Волгодонске и Каменске-Шахтинском, а также в восьми районах. Среди них — Кашарский, Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский, Чертковский, Морозовский, Каменский и Милютинский. Сведения о пострадавших и повреждениях инфраструктуры к текущему моменту не поступали. При этом в области продолжает действовать беспилотная опасность.

Ранее украинский дрон ударил по внедорожнику в Брянской области.

 
