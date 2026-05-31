Дрон-камикадзе ударил по внедорожнику под Брянском, есть раненые

В Брянской области при ударе дрона по автомобилю пострадали два человека

Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль «УАЗ Патриот» в Суземском районе. Об этом написал в Telegram-канале врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Чиновник рассказал, что в селе Старая Погощь двое мужчин пострадали, когда ехали в автомобиле. Врачи оказали им помощь.

В поселке Матвеев Курган Ростовской области из-за атаки беспилотников ВСУ прошлой ночью произошел пожар на нефтебазе, сообщили местные власти. Площадь возгорания составила 3,6 тыс. кв. м, с огнем борются более 100 человек. Привлечен пожарный поезд. Жителей близлежащих частных домов пришлось эвакуировать, власти ввели режим ЧС.

На этом фоне Белгородская область за минувшие сутки подверглась атакам ВСУ 61 раз. В Курской области за такой же период сбили 75 БПЛА, 64 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. А в Кировской области украинские беспилотники атаковали предприятие на территории Уржумского района.

