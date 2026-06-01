Силы ПВО ночью перехватили два десятка украинских дронов в Ростовской области

Слюсарь: в Ростовской области ночью отразили атаку 20 украинских беспилотников
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ростовской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, атаки отразили в двух городах и восьми районах. Речь идет о Волгодонске и Каменске-Шахтинском, а также Чертковском, Морозовском, Кашарском, Шолоховском, Тарасовском, Милютинском, Каменском и Миллеровском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил губернатор.

Он предупредил, что в Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность, и призвал жителей соблюдать осторожность.

31 мая украинский БПЛА нанес удар по автомобилю скорой помощи в Брянской области. Атаке подверглась машина, направлявшаяся в поселок Старый Ропск. Медики ехали в населенный пункт, чтобы оказать неотложную помощь местной жительнице. Их сопровождали бойцы территориальной обороны. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук, в результате налета пострадал один сотрудник скорой — он получил осколочные ранения. Несмотря на это, бригада добралась до поселка и транспортировала нуждавшуюся в лечении женщину в больницу.

Ранее в Курской области женщина получила ожог в результате атаки украинского дрона.

 
