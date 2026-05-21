РИА Новости: бойцы ФСБ уничтожили три ДРГ ВСУ в Константиновке в ДНР

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального Управления ФСБ России ликвидировало склад боеприпасов и три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке в ДНР. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.

«Бойцы ФСБ выследили и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что бойцы также поразили склад боеприпасов для беспилотников противника.

Поражение сил ВСУ проходило вместе с 4-й бригадой «Южной» группировки войск министерства обороны России в рамках ведения охоты на украинских диверсантов в Константиновке.

До этого российские бойцы пресекли попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ прорваться на Добропольском направлении. Военнослужащий Владимир Зайченко рассказал, что украинские военные пытались продвинуться вперед, используя отвлекающие маневры.

Ранее на Добропольском направлении российский военнослужащий в своем первом бою уничтожил дрон ВСУ за $200 тыс.