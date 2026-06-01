Силы ПВО Кувейта отражают ракетную и беспилотную атаку на территорию страны

Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отражают над территорией страны удары ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом министерство обороны эмирата сообщило в социальной сети X.

В военном ведомстве отметили, что все звуки взрывов являются результатом перехвата ракет и дронов средствами ПВО.

Военные призвали граждан соблюдать все необходимые меры безопасности.

1 июня стало известно, что Иран ударил по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, ранения получили четверо американских военнослужащих и трое гражданских служащих. После оказания медицинской помощи пострадавшие вернулись к выполнению своих обязанностей.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) обвинило Иран в запуске баллистической ракеты в сторону Кувейта.

13 мая Иран обвинил Кувейт в атаке на судно в Персидском заливе.

Ранее выживший в Кувейте военный США обвинил во лжи шефа Пентагона.

 
