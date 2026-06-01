США предложили Израилю и Ливану новую инициативу о прекращении огня

Axios: Рубио провел переговоры с Нетаньяху и Ауном по прекращению огня
Госсекретарь США Марко Рубио предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту Ливана Джозефу Ауну новую инициативу о прекращении огня. Об этом в соцсети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«Для продвижения этих переговоров США предложили, чтобы в качестве первого шага «Хезболлах» прекратило все атаки на Израиль. Взамен Израиль воздержится от эскалации конфликта в Бейруте», — написал он.

Источник Равида заявил, что лидер Ливана попытался продвинуть эту инициативу, однако ответ председателя ливанского парламента Набиха Берри «был уклончивым и разочаровывающим».

31 мая глава министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны захватила контроль над важной стратегической высотой к северу от реки Литани в Ливане, где находится крепость крестоносцев Бофор.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Армия обороны Израиля расширяет операцию в Ливане и берет под контроль стратегические районы.

Ранее Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте.

 
