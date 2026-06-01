Израиль попросил США одобрить расширение ударов по Ливану

Израиль обратился к США с просьбой одобрить расширение действий Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Ливане. Об этом пишет The Jerusalem Post (TJP) со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные израильские чиновники обратились к высокопоставленным чиновникам США с просьбой разрешить ЦАХАЛ расширить удары по Бейруту», — говорится в публикации.

По данным издания, в Иерусалиме рассчитывают на положительную реакцию Белого дома, учитывая отсутствие прогресса как на переговорах между США и Ираном, так и в диалоге между Израилем и Ливаном.

31 мая глава министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны захватила контроль над важной стратегической высотой к северу от реки Литани в Ливане, где находится крепость крестоносцев Бофор.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Армия обороны Израиля расширяет операцию в Ливане и берет под контроль стратегические районы.

Ранее Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте.