МИД Германии осудил продвижение Израиля в Ливане

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль высказался о наступлении армии Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД ФРГ.
Министр отметил, что Израиль не должен подвергать опасности мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Ливана.
«В ходе своих действий против «Хезболлы» Израиль должен защищать мирное население и гражданскую инфраструктуру», — заявил глава МИД Германии.
Вадефуль призвал стороны прекратить боевые действия и вернуться к согласованному перемирию.
31 мая глава министерства обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что армия Израиля захватила контроль над важной стратегической высотой к северу от реки Литани в Ливане, где находится крепость крестоносцев Бофор.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Армия обороны Израиля расширяет операцию в Ливане и берет под контроль стратегические районы.
Ранее Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте.