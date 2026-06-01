МИД Германии осудил продвижение Израиля в Ливане

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль высказался о наступлении армии Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД ФРГ.

Министр отметил, что Израиль не должен подвергать опасности мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Ливана.

«В ходе своих действий против «Хезболлы» Израиль должен защищать мирное население и гражданскую инфраструктуру», — заявил глава МИД Германии.

Вадефуль призвал стороны прекратить боевые действия и вернуться к согласованному перемирию.

31 мая глава министерства обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что армия Израиля захватила контроль над важной стратегической высотой к северу от реки Литани в Ливане, где находится крепость крестоносцев Бофор.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Армия обороны Израиля расширяет операцию в Ливане и берет под контроль стратегические районы.

Ранее Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте.