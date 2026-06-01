Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Российский дрон атаковал украинский военный катер

Беспилотник уничтожил под Одессой четверых моряков на украинском военном катере
Shutterstock

В результате удара российского беспилотника «Герань-2» по катеру Военно-морских сил (ВМС) Украины были ликвидированы четыре моряка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Катер был атакован 25 мая в расположенном в 30 км к востоку от Одессы в порту Южный (Пивденный). Ударом были уничтожены главный старшина Андрей Ануфриев и матросы Владислав Руденко, Василий Довгошей и Сергей Павлов.

Пока неизвестно, какой украинский катер оказался атакован, но, скорее всего, жертвой удара стал один из уцелевших бронекатеров проекта 58155 «Гюрза-М».

25 мая стало известно, что украинский фрегат «Дружба» — единственный парусник Украины — поврежден в порту Одессы.

6 мая подпольщик Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ поразили в порту Одессы украинский военный корабль «Подолье».

Ранее в Киевской области затонул знаменитый корабль-ресторан «Галлеон» — одна из главных достопримечательностей бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье».

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!