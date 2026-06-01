Российский дрон атаковал украинский военный катер

В результате удара российского беспилотника «Герань-2» по катеру Военно-морских сил (ВМС) Украины были ликвидированы четыре моряка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Катер был атакован 25 мая в расположенном в 30 км к востоку от Одессы в порту Южный (Пивденный). Ударом были уничтожены главный старшина Андрей Ануфриев и матросы Владислав Руденко, Василий Довгошей и Сергей Павлов.

Пока неизвестно, какой украинский катер оказался атакован, но, скорее всего, жертвой удара стал один из уцелевших бронекатеров проекта 58155 «Гюрза-М».

25 мая стало известно, что украинский фрегат «Дружба» — единственный парусник Украины — поврежден в порту Одессы.

6 мая подпольщик Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ поразили в порту Одессы украинский военный корабль «Подолье».

Ранее в Киевской области затонул знаменитый корабль-ресторан «Галлеон» — одна из главных достопримечательностей бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье».