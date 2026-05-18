На Украине ушел под воду роскошный корабль-ресторан бывшего президента

В Киевской области затонул знаменитый корабль-ресторан «Галлеон» — одна из главных достопримечательностей бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье». Видео ЧП опубликовало украинское информагентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Судя по ролику, судно фактически наполовину ушло под воду, которая добралась уже до уровня нижних дверей и окон плавучего ресторана. Что стало причиной затопления плавучего ресторана, не уточняется.

Резиденция «Межигорье» в Киевской области до 2007 года находилась на балансе государства, после чего была передана Януковичу в собственность — по версии следствия, с нарушением закона.

В 2018 году киевский суд передал территорию резиденции агентству по возвращению активов. В 2023 году «Межигорью» официально присвоили статус парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения, а год спустя открыли его для туристов.

«Галлеон» привлекал посетителей своими масштабами (длина судна составляет 50 метров), нестандартным дизайном в виде старинного парусника и роскошным содержимым: внутри расположены банкетный зал с концертной сценой, гостиная для приема вип-посетителей и рабочий кабинет экс-главы государства с отделкой из мрамора, хрусталя, золота и дерева ценных пород.

