Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Украине ушел под воду роскошный корабль-ресторан бывшего президента

УНИАН: в бывшей резиденции Януковича затонул корабль-ресторан «Галлеон»

В Киевской области затонул знаменитый корабль-ресторан «Галлеон» — одна из главных достопримечательностей бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье». Видео ЧП опубликовало украинское информагентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Судя по ролику, судно фактически наполовину ушло под воду, которая добралась уже до уровня нижних дверей и окон плавучего ресторана. Что стало причиной затопления плавучего ресторана, не уточняется.

Резиденция «Межигорье» в Киевской области до 2007 года находилась на балансе государства, после чего была передана Януковичу в собственность — по версии следствия, с нарушением закона.

В 2018 году киевский суд передал территорию резиденции агентству по возвращению активов. В 2023 году «Межигорью» официально присвоили статус парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения, а год спустя открыли его для туристов.

«Галлеон» привлекал посетителей своими масштабами (длина судна составляет 50 метров), нестандартным дизайном в виде старинного парусника и роскошным содержимым: внутри расположены банкетный зал с концертной сценой, гостиная для приема вип-посетителей и рабочий кабинет экс-главы государства с отделкой из мрамора, хрусталя, золота и дерева ценных пород.

Ранее в Приморье обнаружили затонувший 120 лет назад пароход «Князь Горчаков».

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!