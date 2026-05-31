На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще нескольких регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал в украинской столице прозвучал в 0:54 по мск. Сирены также зазвучали в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской областях. Воздушную тревогу объявили и в отдельных районах Кировоградской и Харьковской областей.

Ночью 31 мая на юго-востоке Харьковской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. По данным властей, беспилотники типа Shahed движутся к городу Изюм.

До этого в Киеве воздушную тревогу объявляли второй раз за день. Сирены звучали в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской и Харьковской областях.

Воздушная тревога — это сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом, после перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Ранее в центре Украины раздался взрыв.