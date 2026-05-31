Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

На Украине объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще нескольких регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал в украинской столице прозвучал в 0:54 по мск. Сирены также зазвучали в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской областях. Воздушную тревогу объявили и в отдельных районах Кировоградской и Харьковской областей.

Ночью 31 мая на юго-востоке Харьковской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. По данным властей, беспилотники типа Shahed движутся к городу Изюм.

До этого в Киеве воздушную тревогу объявляли второй раз за день. Сирены звучали в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской и Харьковской областях.

Воздушная тревога — это сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом, после перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Ранее в центре Украины раздался взрыв.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, компенсация отдыха и массовый сбой Figma. Главное за 30 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!