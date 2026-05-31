Появилось видео из Одессы, где мужчину с собакой мобилизовали на улице

В Одессе мужчину мобилизовали вместе с собакой. Видео из местных пабликов публикует украинская газета «Страна.ua».

В ролике мужчину в шортах, который идет с собакой по тротуару, останавливают три человека в камуфляже. Горожанин активно жестикулирует, пытаясь им что-то объяснить. Однако они заталкивают украинца в черный минивэн вместе с питомцем. После этого залезают внутрь сами и машина уезжает.

В начале мая во Львове на западе Украины мужчина взял в заложники 13-летнюю девочку, когда заметил патруль ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата). Это случилось на улице Кавалеридзе. 43-летний местный житель распылил слезоточивый газ, схватил девочку и приставил нож к ее шее.

Украинские СМИ рассказали, что в итоге полицейские и сотрудники ТЦК освободили ребенка. Девочка не пострадала. Мужчину задержали. В его отношении был возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

