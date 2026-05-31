Более 200 человек не выжили при ударах США по судам возле Южной Америки

NYT: 205 человек не выжили при ударах США по судам у Южной Америки

Свыше 200 человек не выжили при авиаударах американских военных по судам у берегов Южной Америки. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

США в течение нескольких месяцев сообщают об атаках на лиц, которые, предположительно, связаны с контрабандой наркотиков.

По данным издания, в последнюю неделю удары усилились, а общее число тех, кто не выжил в результате этой кампании, достигло 205 человек при 62 ударах с сентября 2025 года.

«Удары окутаны тайной... Практически отсутствуют вещественные доказательства в виде обломков или наркотиков, которые, по утверждению администрации [президента США Дональда] Трампа, перевозились на лодках», — говорится в материале.

Уточняется, что широкий круг юристов считает эти действия Вашингтона незаконными.

28 мая сообщалось, что американские военные атаковали судно, которое, предположительно, перевозило наркотики. Разведка подтвердила, что судно перемещалось по «известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана, а также использовалось для наркотрафика». По данным SOUTHCOM, в результате удара по судну были ликвидированы два человека.

Ранее ВС США атаковали судно, следовавшее в Иран.