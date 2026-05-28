США атаковали судно в Тихом океане в рамках операции «Южное копье»

SOUTHCOM: США ударили по судну в восточной части Тихого океана

Южное командование ВС США (SOUTHCOM) в соцсети X сообщило об ударе по судну, которое, предположительно, перевозило наркотики.

«Оперативная группа «Южное Копье» провела летальный кинетический удар по судну, управляемому организациями, обозначенными как террористические», — говорится в публикации.

Разведка подтвердила, что судно перемещалось по «известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана, а также использовалось для наркотрафика».

По данным SOUTHCOM, в результате удара по судну были ликвидированы два человка.

До этого Вооруженные силы США 8 мая ударили по судну, которое якобы перевозило наркотики в Тихом океане.

Операция «Южное копье», начатая в 2025 году, — это военная и разведывательная кампания США, нацеленная на выявление и пресечение деятельности транснациональных преступных морских сетей, прежде всего связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее сообщалось, что США начали нести потери у берегов Венесуэлы.