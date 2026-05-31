В Донецке предприятие общепита повреждено в результате атаки беспилотника

В Донецке предприятие общественного питания получило повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По поступившей информации, в Ленинском районе в результате атаки БПЛА повреждено остекление и кровля предприятия общественного питания», — говорится в публикации.

31 мая мэр Максим Пухов сообщил, что украинские войска атаковали школу бокса в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской АЭС.

До этого местные власти рассказали, что в поселке Матвеев Курган Ростовской области из-за атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар на нефтебазе. Площадь возгорания составила 3600 квадратных метров, с распространением огня борются более 100 человек с привлечением пожарного поезда. Введен режим чрезвычайной ситуации.

