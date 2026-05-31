В Ростовской области развернули ПВР после атаки ВСУ

Пункт временного размещения (ПВР) развернули в поселке Матвеев Курган Ростовской области, где жителей эвакуировали из домов поблизости горящей нефтебазы после атаки со стороны украинских войск. Об этом рассказали РИА Новости в экстренных службах региона.

«ПВР развернуто на базе ДК. В нем сейчас никого нет, все разошлись по родственникам», — уточнил источник.

По его словам, информации о пострадавших нет.

Незадолго до этого местные власти сообщили, что в поселке Матвеев Курган из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар на нефтебазе. Площадь возгорания составила 3600 квадратных метров, с распространением огня борются более 100 человек с привлечением пожарного поезда. Введен режим чрезвычайной ситуации. Что известно о последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область и другие регионы — в материале «Газеты.Ru».

