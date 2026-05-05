В зоне СВО военные уничтожили украинский ЗРК IRIS-T немецкого производства

В зоне проведения специальной военной операции российские бойцы с помощью ударных беспилотников уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T производства Германии в тылу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ударными расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» с применением высокоточного оружия большой дальности беспилотных систем ЗРК противника был уничтожен», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что данная информация подтверждена кадрами объективного контроля.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго», девять авиабомб, два снаряда HIMARS и 601 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого генерал-майор авиации и Герой России Сергей Липовой заявил, что попытки Украины запустить на Москву десятки ракет «Фламинго» обречены на провал.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых беспилотников над Россией днем 5 мая.