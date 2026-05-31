Минобороны РФ раскрыло подробности об атаке дрона на ЗАЭС

МО РФ: дрон повредил фасад энергоблока ЗАЭС в 10 метрах от реакторного зала

Повреждение фасада машинного зала энергоблока №6 на Запорожской атомной электростанции (АЭС) находится на расстоянии 10 метров от реакторного зала. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинский дрон атаковал объект 30 мая в 14:08 (совпадает с мск). Удар пришелся на северную сторону энергоблока №6.

«Поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что сейчас АЭС работает в штатном режиме. Информация о пострадавших не поступала.

Комментируя произошедшее, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что это была первая в истории мирового сообщества атака на основное оборудование атомной электростанции.

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обратил внимание, что атака на ЗАЭС поставила под угрозу соблюдение сразу нескольких принципов ядерной безопасности и защиты конкретно этой станции. Данные принципы гласят, что с территории АЭС или в отношении нее «не должно совершаться никаких ударов».

Ранее украинские войска обстреляли транспортный цех Запорожской атомной электростанции.