Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Минобороны РФ раскрыло подробности об атаке дрона на ЗАЭС

МО РФ: дрон повредил фасад энергоблока ЗАЭС в 10 метрах от реакторного зала
Reuters

Повреждение фасада машинного зала энергоблока №6 на Запорожской атомной электростанции (АЭС) находится на расстоянии 10 метров от реакторного зала. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинский дрон атаковал объект 30 мая в 14:08 (совпадает с мск). Удар пришелся на северную сторону энергоблока №6.

«Поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что сейчас АЭС работает в штатном режиме. Информация о пострадавших не поступала.

Комментируя произошедшее, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что это была первая в истории мирового сообщества атака на основное оборудование атомной электростанции.

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обратил внимание, что атака на ЗАЭС поставила под угрозу соблюдение сразу нескольких принципов ядерной безопасности и защиты конкретно этой станции. Данные принципы гласят, что с территории АЭС или в отношении нее «не должно совершаться никаких ударов».

Ранее украинские войска обстреляли транспортный цех Запорожской атомной электростанции.

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!