Ивановские десантники из состава группировки войск «Днепр» уничтожили разветвленную систему подземных укреплений ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, штурмовые подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии обнаружили сеть подземных тоннелей и ходов, которую противник использовал для скрытого перемещения резервов и внезапного выхода в тыл.

В Минобороны отметили, что подобная тактика известна как «кротовая» и позволяет незаметно маневрировать между позициями.

Для уничтожения подземных укреплений российские военные применяли термобарические гранаты и усиленные заряды взрывчатых веществ. Как сообщили в ведомстве, взрывчатку закладывали в вентиляционные шахты и у входов в подземные ходы.

Также в министерстве заявили, что данные радиоперехвата свидетельствуют о обсуждении украинскими командирами утраты одного из опорных пунктов и значительных санитарных потерь среди личного состава. По информации Минобороны, противник подтвердил потерю контроля над тактически важным перекрестком траншей.

Ранее российские войска прорвали оборону ВСУ на подступах к Новопавловке в ДНР.