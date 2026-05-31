Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Сотрудницу администрации в Запорожской области спасла ночнушка при атаке ВСУ

Kp.ru: в Запорожской области женщина спаслась при атаке ВСУ благодаря ночнушке
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудница администрации в Запорожской области после череды ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в ловушке на четвертом этаже разрушающегося дома. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в приграничном городе Васильевка. ВСУ атаковали жилой дом, в котором проживает пострадавшая. После первого прилета беспилотника женщина, квартира которой находится на четвертом этаже, спряталась в ванной в одной ночной рубашке.

Во время следующих ударов украинской армии в здании начали рушиться плиты. В какой-то момент сотрудница администрации зацепилась ночнушкой за металлический штырь, который вылез из стены, и повисла на нем. На крики женщины прибежали российские военные и вытащили ее из-под обломков. Жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Васильевка находится на границе с Украиной, в так называемой «серой зоне». Местные жители жалуются, что в их город ежедневно прилетают от трех до сотен вражеских беспилотников. Однако оставшиеся горожане, несмотря на обстрелы, не хотят покидать свои дома, пишет kp.ru.

В начале апреля ВСУ обстреляли школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области. В результате атаки пострадали 10 человек — семь детей и трое взрослых, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Спасти не удалось первого замглавы администрации округа Александра Резниченко. Кроме того, были обстреляны медики, эвакуировать детей в больницу пришлось военным.

Ранее российские десантники уничтожили «кротовый лабиринт» ВСУ в Запорожской области.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!