Сотрудницу администрации в Запорожской области спасла ночнушка при атаке ВСУ

Сотрудница администрации в Запорожской области после череды ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в ловушке на четвертом этаже разрушающегося дома. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в приграничном городе Васильевка. ВСУ атаковали жилой дом, в котором проживает пострадавшая. После первого прилета беспилотника женщина, квартира которой находится на четвертом этаже, спряталась в ванной в одной ночной рубашке.

Во время следующих ударов украинской армии в здании начали рушиться плиты. В какой-то момент сотрудница администрации зацепилась ночнушкой за металлический штырь, который вылез из стены, и повисла на нем. На крики женщины прибежали российские военные и вытащили ее из-под обломков. Жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Васильевка находится на границе с Украиной, в так называемой «серой зоне». Местные жители жалуются, что в их город ежедневно прилетают от трех до сотен вражеских беспилотников. Однако оставшиеся горожане, несмотря на обстрелы, не хотят покидать свои дома, пишет kp.ru.

В начале апреля ВСУ обстреляли школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области. В результате атаки пострадали 10 человек — семь детей и трое взрослых, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Спасти не удалось первого замглавы администрации округа Александра Резниченко. Кроме того, были обстреляны медики, эвакуировать детей в больницу пришлось военным.

Ранее российские десантники уничтожили «кротовый лабиринт» ВСУ в Запорожской области.