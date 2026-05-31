Италия направит военных и истребители в Румынию после инцидента с дроном

Италия направит в Румынию около 100 военнослужащих и несколько истребителей для участия в программе подготовки румынских вооруженных сил. Об этом сообщила газета Repubblica со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, миссия стартует 15 июня и продлится как минимум месяц. Часть итальянских военных уже находится на одной из румынских баз.

Как отмечает газета, речь идет не о миссии НАТО по воздушному патрулированию, а об отдельной программе обучения румынских военнослужащих. Подготовка пройдет на авиабазе рядом с городом Констанца, где также размещены около 4,5 тысячи американских военных.

По информации Repubblica, операция была запланирована заранее и публично не анонсировалась. При этом издание указывает, что после недавнего инцидента в Галаце она приобрела дополнительную актуальность.

Министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник 29 мая попал в крышу жилого дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Власти страны возложили ответственность за произошедшее на Россию, однако доказательств не представили. При этом румынские военные отслеживали полет аппарата средствами радиолокационного контроля, но не перехватили его.

После инцидента президент Румынии Никушор Дан объявил российского генконсула в Констанце персоной нон грата и сообщил о закрытии генерального консульства России в городе.

Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что без проведения экспертизы невозможно установить принадлежность беспилотника. По его словам, Москва готова провести объективное расследование при наличии соответствующих данных. Российский лидер также предположил, что речь может идти об украинском дроне, который отклонился от курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы или технических особенностей.

