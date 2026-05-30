В Госдуме призвали задуматься о превентивном ударе по Германии

К угрозам Германии нужно прислушиваться и не исключать превентивный удар, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий считает, что ФРГ еще не готова к боевым действиям и может только угрожать издалека. При этом Германия постепенно увеличивает военное производство. Депутат призвал принять во внимание эти немецкие настроения.

«Не исключаю, что следует иметь в виду и возможный превентивный удар. Не по немцам, а, к примеру, по их заводам, что производят беспилотники, которые потом, управляемые ВСУ, летят по российским городам», — сказал Журавлев.

Он заметил, что потом может быть поздно для таких предупреждений.

До этого глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль пообещал, что Европа ответит России «единым фронтом» на падение беспилотника в Румынии. Бухарест ранее обвинил в этом Москву, однако доказательств не привел. Президент России Владимир Путин предположил, что это украинский БПЛА сбился с курса из-за средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), а зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что для граждан ЕС «спокойный сон закончился».

Ранее Журавлев предложил ударить «Орешником» по линии фронта на Украине.