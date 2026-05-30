Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

В Госдуме призвали задуматься о превентивном ударе по Германии

Депутат Журавлев допустил превентивный удар по заводам ФРГ, производящим дроны
Партия «Родина»

К угрозам Германии нужно прислушиваться и не исключать превентивный удар, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий считает, что ФРГ еще не готова к боевым действиям и может только угрожать издалека. При этом Германия постепенно увеличивает военное производство. Депутат призвал принять во внимание эти немецкие настроения.

«Не исключаю, что следует иметь в виду и возможный превентивный удар. Не по немцам, а, к примеру, по их заводам, что производят беспилотники, которые потом, управляемые ВСУ, летят по российским городам», — сказал Журавлев.

Он заметил, что потом может быть поздно для таких предупреждений.

До этого глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль пообещал, что Европа ответит России «единым фронтом» на падение беспилотника в Румынии. Бухарест ранее обвинил в этом Москву, однако доказательств не привел. Президент России Владимир Путин предположил, что это украинский БПЛА сбился с курса из-за средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), а зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что для граждан ЕС «спокойный сон закончился».

Ранее Журавлев предложил ударить «Орешником» по линии фронта на Украине.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, компенсация отдыха и массовый сбой Figma. Главное за 30 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!