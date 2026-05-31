Боссхард: Прибалтика не сможет помешать использованию своего неба для дронов ВСУ

Бывший спецсоветник генсека ОБСЕ, отставной подполковник швейцарской армии Ральф Боссхард заявил ТАСС, что Латвия, Эстония и Литва окажутся бессильны, если украинские беспилотники станут использовать их воздушное пространство для ударов по России.

По его мнению, ни одна из прибалтийских стран не сможет этому воспрепятствовать.

«Зеленский становится проблемой даже для самых преданных сторонников», — сказал он.

Боссхард также обратил внимание, что Украина уже более десяти лет пытается втянуть в конфликт против России как можно больше государств, в том числе рассчитывая на открытие второго фронта в Прибалтике или Белоруссии. Однако, подчеркнул он, до сих пор Киев не получил от балтийских стран ничего, кроме словесной поддержки.

В мае украинские дроны несколько раз залетали на территорию прибалтийских стран. 20 мая жители Литвы спустились в укрытия из-за воздушной угрозы, которая была вызвана появлением в небе украинского БПЛА, а до этого румынский истребитель сбил украинский беспилотник над Эстонией.

