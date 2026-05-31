ВСУ лишились 70 тяжелых квадрокоптеров за сутки и 55 пунктов управления БПЛА
В результате действий группировки войск «Запад», Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки лишились 70 тяжелых боевых квадрокоптеров. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Леонид Шаров, пишет ТАСС.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 70 тяжелых боевых гексакоптеров противника», — сказал он.

Шаров добавил, что ВС России уничтожили 55 пунктов управления БПЛА противника, а также 12 наземных робототехнических комплексов.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы РФ за минувшую неделю уничтожили более 2,6 тыс. украинских дронов и три крылатые ракеты Storm Shadow. Российские срества ПВО также сбили три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP производства Франции, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Минувшим вечером дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России.

Ранее российские десантники уничтожили «кротовый лабиринт» ВСУ в Запорожской области.

 
