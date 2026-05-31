В Ростовской области загорелось топливохранилище в результате атаки дронов ВСУ

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область, повреждение получило топливное хранилище, начался пожар. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельскозтоваропроизводителей», — написал он.

Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать, в данный момент им ничего не угрожает. На месте происшествия работают экстренные службы.

Незадолго до этого глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения в результате атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. В данный момент угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Прошлым вечером дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появится новое министерство по защите от БПЛА.